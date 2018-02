Crianças das unidades de acolhimento realizam sonho de conhecer Patati Patatá

A conselheira tutelar Cassandra Szuberski , que há 7 anos atua na área, aponta que a importância de um evento cultural como este para as crianças e os adolescentes traduz um direito deles - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Dezesseis crianças das unidades de acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social vão realizar o sonho de conhecer a dupla de palhaços Patitá Patatá. O show acontece neste domingo (25) e graças a parceria do Shopping Bosque dos Ipês os pequenos, que tem entre 0 e 11 anos vão poder ter um diferente e cheio de magia.

A vice-prefeita de Campo Grande Adriane Lopes explica que a parceria, intermediada pela conselheira Cassandra Szuberski, vem ao encontro da proposta da atual gestão. “Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nossos olhos estão voltados para as nossas crianças, para as crianças que o município acolhe. Essa iniciativa vem engrandecer e dar a essas crianças uma oportunidade única de serem felizes. As parcerias vêm mudando a realidade do poder publico. É muito importante a ajuda de empresários, de pessoas que tem o coração voltado em ajudar o próximo”, complementa.

A conselheira tutelar Cassandra Szuberski , que há 7 anos atua na área, aponta que a importância de um evento cultural como este para as crianças e os adolescentes traduz um direito deles. “Eles têm direito ao lazer e a participar de eventos culturais. Como é um evento para crianças da 1ª infância é muito lúdico e através da diversão eles podem expressar melhor os sentimentos junto a outras crianças e aos educadores que estão presentes dentro da unidade de acolhimento. Essa iniciativa veio de ultimo momento, mas é extremamente generosa”, frisa.

Gerente da alta complexidade da proteção especial, Adriana Gonçalves Fabretti,q eu é responsável pelas sete unidades de acolhimento do município acredita que o evento vai alegrar as crianças acolhidas. “As crianças que estão em poder do estado já sofreram muito. Então, toda vez que há uma oportunidade de participação como esta é um momento de alegria para eles. A expectativa está muito grande, é um sonho sendo realizado, principalmente para os de 4 anos. É sonho de conhecer o Patati, Patatá. Nós estamos muito felizes em poder proporcionar isso!”, conclui.

Para finalizar, o secretário municipal de Assistência Social José Mário Antunes fala da importância da ajuda dos empresários em proporcionar momentos como este. “É de grande importância, primeiro porque vamos tirá-las da rotina, vamos levá-las a lugares onde possam ter um pouco mais de alegria, convívio social, se integrar a comunidade aqui do mundo externo. Elas ficam ali abrigadas. Nós temos feito parcerias com as nossas secretarias para levá-las em atividades esportivas e agora estamos fazendo parcerias público-privadas para poder visitar, conhecer novos lugares. Isso é investimento na educação e no acolhimento dessas crianças”, afirma.

A Unidade de Acolhimento Institucional

As Unidades de Acolhimento Institucional, subordinadas à Superintendência de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem como finalidade oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes com faixas etárias de 0 a 18 anos incompletos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, que se encontram sob ameaça ou violação de direitos e que estão aguardando a reintegração em família de origem ou substituta, de forma a assegurar os seus direitos constitucionais.