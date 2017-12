Crianças da Apae recebem brinquedos da campanha Compartilhe o Natal

- DIVULGAÇÃO

A campanha Compartilhe o Natal, realizada pelo Ministério Público Estadual, com o apoio da sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada, iniciou hoje (11) a entrega dos brinquedos arrecadados. A Águas Guariroba é uma das empresas parceiras da ação e participou da distribuição de presentes no Centro Especializado em Reabilitação da Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Willian Carvalho, coordenador de Projetos Sociais da concessionária, destacou o papel social da empresa. “Nos sentimos prestigiados em poder participar da campanha Compartilhe o Natal, e principalmente em poder participar deste momento, de entrega dos presentes. É um momento simples, mas com um significado tão grande, principalmente para as crianças, recebendo estas lembranças que simbolizam a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por todos os pais e mães aqui presentes”, afirma.

“As instituições que prestam este tipo de atendimento têm condições mínimas, sempre estão com o caixa muito apertado. E essas parcerias ajudam a dar alegria às crianças que tanto necessitam”, avalia o presidente da Apae de Campo Grande, Antônio José dos Santos.

Para o representante do MPE-MS, Francisco Neves, coordenador de Direitos Humanos, parcerias como a da Águas Guariroba ajudam a tornar grande a campanha, que na primeira edição, em 2015, chegou a arrecadar 10 mil brinquedos para doação. “A esperança é que neste ano ultrapassemos este número”, comenta o Procurador de Justiça.

Solidariedade

Áurea Silva de Oliveira, avó do Ezequiel que faz tratamento no CER Apae, diz que a campanha traz mais felicidade para as crianças e os pais. “Acho bom porque a gente que é pai não tem condições de comprar brinquedos assim para as crianças. É uma ajuda maravilhosa”, destaca.

Para a mãe da Ingrid, Márcia Siqueira, os parceiros da campanha Compartilhe o Natal proporcionam um natal de alegria não apenas para as crianças, mas para as famílias. “É muito maravilhoso porque aqui tem muitas mães, assim como eu, que não têm condições de presentear os filhos naquilo que eles gostaria de receber e a Apae nos proporciona isso através dos parceiros, que honram a instituição com essa ajuda. Nós somos gratos a essas pessoas que fazem isso pelos nossos filhos”, conclui.