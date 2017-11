Criança se desequilibra e more após ser atropelada em SP

Uma criança morreu após ser atropelada por um ônibus no final da tarde desta terça-feira, 14, na zona sul de São Paulo. A vítima tinha quatro anos, mas não resistiu mesmo após ser internada em um hospital da região da Cidade Dutra, na região de Interlagos.

Por volta das 17h30 o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado do atropelamento na avenida Senador Teotônio Vilela, na altura do número 3.161 - endereço confirmado pela Polícia Militar. A vítima estava com parada cardíaca e foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Grajaú.

Segundo o jornal Bom Dia São Paulo, da rede Globo, a criança, um menino, estava na garupa da bicicleta com o pai quando se desequilibrou e, ao cair, foi atropelado pela roda traseira de um ônibus de transporte coletivo. O motorista do veículo prestou socorro.