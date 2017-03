Criança passa mal em escola, é socorrida mas morre à espera de vaga em UTI

Depois de passar mal na escola, uma menina, de nome Luiza, de 2 anos morreu na noite da última quinta-feira (9). De acordo com a família, a criança foi levada a um hospital particular, onde esperou por cerca de cinco horas por uma transferência para um hospital público com vaga em UTI.

Conforme informações da polícia, a mãe da menina, Larissa de Oliveira Custódio, de 22 anos, foi até a delegacia para informar sobre o caso. Segundo relato da mulher, a criança foi deixada pela manhã na escola. Segundo declaração da mãe, a criança, que era portadora da Síndrome de Down, sofria de uma doença chamada laringomalácia - que é um distúrbio caracterizado pelo colapso das cartilagens laríngeas durante a inspiração, com obstrução da glote.

Perto de 14h30, funcionárias do colégio teriam entrado em contato com o pai da menina, Igor Prudente Passos Martins, de 28 anos, informando que ela teve febre e foi medicada com paracetamol. Ele buscou a filha na escola e levou para um hospital particular, com a criança estava bastante ofegante.

Ainda segunda a polícia, no hospital foi feito procedimento de aspiração das vias aéreas superiores. O líquido retirado tinha vestígios de sangue e também algo semelhante a achocolatado. A suspeita é que a menina possa ter engasgado.

Os médicos que atenderam a menina no hospital pediram a transferência para uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Infantil. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) do momento em que o e-mail solicitando a vaga foi enviado para a central de regulação, até a confirmação de uma vaga zero para a menina, levaram duas horas.

O pai destacou que a menina recebeu atenção de vários profissionais na unidade de saúde, mas morreu por volta das 21h. Segundo o pai, somente depois desse horário foi liberada a vaga para a transferência da criança.

"Se tivesse um leito de CTI disponível eu não estaria enterrando minha filha hoje. O médico ficou cinco horas fazendo ventilação manual, fez de tudo para salvar a minha filha, mas quando a vaga saiu ela já estava morta."

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e será investigado.

