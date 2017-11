Criança atingida por tiro na cabeça dentro de casa no Rio passa por exames

Médicos do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (Rio), estão fazendo exames em Vitor Gabriel Leite Matheus, de 3 anos, para verificar se a criança teve morte cerebral. O menino foi atingido por tiro na cabeça enquanto brincava com os irmãos na sala de sua casa, em São João de Meriti.

Na noite de quarta-feira (1º), o diretor do hospital, José Gonçalves Sestello, havia confirmado que o estado de saúde do menino era extremamente grave. A bala havia atravessado um hemisfério cerebral e se alojado na base do cérebro. Como o local era de difícil acesso, os médicos optaram por não tentar retirar a bala.

A criança brincava com os irmãos dentro de casa quando foi atingida. O pai ouviu um estrondo e achou que uma das crianças tinha caído no chão. Mas encontrou o menino com a cabeça ensanguentada. Segundo Anderson de Oliveira, pai do garoto, o tiro teria entrado pelo telhado.M