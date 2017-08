Criação de um designer americano, hashtag completa 10 anos

Há exatamente dez anos, o designer americano Chris Messina (@chrismessina) publicava em um Tweet algo que revolucionaria a forma de conexão das pessoas na internet. A primeira hashtag (#barcamp) foi Tweetada em 23 de agosto de 2007 e, ao longo dos anos, o símbolo evoluiu de um mecanismo para simplesmente marcar ou categorizar Tweets para uma forma fácil, divertida e poderosa de agregar conversas e movimentos globais.

O uso da hashtag se disseminou no Twitter e extrapolou a plataforma. No último mês, foram publicadas cerca de 125 milhões de hashtags por dia no Twitter globalmente, destacando o que está acontecendo no mundo e possibilitando às pessoas explorarem o que está sendo falado no momento sobre os mais diversos interesses.

Para celebrar a data, o Twitter criou um emoji especial que ficará disponível durante todo o dia de hoje. Para ativá-lo, basta Tweetar com a hashtag #Hashtag10.

Entre as hashtags mais usadas no Twitter globalmente, estão:

#Euro2016 (hashtag de evento esportivo mais Tweetada de todos os tempos);

#TheWalkingDead (hashtag de série de TV mais Tweetada da história);

#StarWars (hashtag de filme mais Tweetada da história);

#MTVHottest (votação da MTV que elege a estrela que se destacou no ano);

#KCA (Kids' Choice Awards);

#iHeartAwards (iHeartRadio Music Awards);

#FollowFriday (utilizada para indicar um perfil para ser seguido no Twitter);

#NowPlaying (refere-se a músicas que estão tocando no momento);

#ThrowbackThursday ou #tbt (utilizada para fazer referência a algo antigo, geralmente fotos, com publicação às quintas-feiras);

#ootd (usada em fotos que mostrem o “look do dia” - ou “outfit of the day”).

Temas e movimentos sociais importantes também ganharam hashtags que se destacaram pelo mundo. Alguns exemplos recentes são:

#BlackLivesMatter (contra a violência direcionada às pessoas negras);

#LoveNotHate (contra o crime de ódio);

#BeatCancer (pelo combate ao câncer);

#HeforShe (pelo empoderamento feminino);

#RefugeesWelcome (pela recepção de refugiados de guerra).

No Brasil, alguns destaques recentes são:

ESPORTES

#Rio2016

#Neymar

#Futebol

#Voleibol

#DavidLuiz

ENTRETENIMENTO

#BBB17

#VMAS

#MasterchefBR

#TheWalkingDead

#TheVoiceBrasil

CANTORES BRASILEIROS

#IveteSangalo

#LuanSantana

#Anitta

#Ludmilla

#ClaudiaLeitte

CANTORES INTERNACIONAIS

#JustinBieber

#FifthHarmony

#SelenaGomez

#ArianaGrande

#LadyGaga

