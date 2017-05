Criação de políticas públicas para o combate ao câncer será analisada hoje

Para apreciação dos deputados estaduais, na sessão ordinária desta quinta-feira (4), estão previstas três propostas. Em discussão única, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o Projeto de Lei (PL) 003/2017, de autoria do deputado João Grandão (PT), que declara de Utilidade Pública Estadual o Rotary Club de Itaporã/MS.

Em 2ª discussão, com pareceres favoráveis das Comissões de Serviços Públicos, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração e de Saúde, o Projeto de Lei 014/2017, de autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que estabelece políticas públicas visando a conscientização e o combate ao câncer em crianças e adolescentes no Estado.

Já em 1ª discussão, também com parecer favorável da CCJR, o PL 058/2017 do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que acrescenta dispositivos ao artigo 1º da Lei 3.829, de 23 de dezembro de 2009, que estabelece prioridade para a vacinação contra o vírus H1N1 em Mato Grosso do Sul.

