Crescimento do Estado atrai parcerias e investimentos norte-americanos

Em visita ao governador Reinaldo Azambuja, nesta segunda-feira (27), o Cônsul-Geral dos Estados Unidos, Mr Adam M. Shub, acompanhado de membros do consulado nas áreas de educação e cultura e do vice-cônsul para assuntos econômicos, disse que os EUA têm grande interesse em investimentos e parcerias com MS. “Estamos confiantes no crescimento da economia brasileira”, revelou.

O crescimento da economia do Estado, de 4,9 (quatro vezes superior à média nacional), segundo ele, está atraindo grandes companhias americanas que querem ampliar os investimentos no Estado. O programa de concessões do Estado, que abre a possibilidade de parcerias público-privadas (PPP) em setores como infraestrutura, segurança e saúde, também foi destacado no encontro, que contou com a presença do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e do Secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Em 2019, os EUA foram o terceiro mercado de exportação de Mato Grosso do Sul. Empresas como ADM e Cargil, são grandes compradoras de soja do Brasil. Além de investimentos no setor econômico, Mr. Shub, disse que o país norte-americano também tem especial interesse de cooperar com a segurança, em especial nas áreas de fronteiras. E isto, de acordo com o diplomata, poderá ser feito através de tecnologia, compartilhamento de dados e troca de informações. Atualmente apenas os estados do Paraná e São Paulo fazem parte deste acordo de cooperação.

Outra área de interesse dos EUA é incentivar o intercâmbio de estudantes brasileiros, além do hight school. “Queremos abrir as portas para que mais brasileiros possam estender a formação universitária ou em cursos técnicos profissionalizantes”, explicou o diplomata, destacando a parceria que já existe entre o Consulados dos EUA com o SENAC, inclusive em cursos de pós-graduação.

Pela primeira vez em visita ao Estado, o Cônsul disse que sua próxima visita será para turismo. “Quero conhecer as belezas de Mato Grosso do Sul”, destacou.