Cresce 6% número de brasileiros no primeiro semestre uruguaio

O Uruguai é um país de contrastes, de gente, de tradições e folclores, onde a cultura, a arquitetura e a história convivem com o Golf, o turismo rural, náutico, esporte, cruzeiros e gastronomia - Foto: Divulgação

Segundo dados divulgados pelo Ministério de Turismo do Uruguai, mais de 250 mil brasileiros estiveram no vizinho durante o primeiro semestre de 2019, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2018, com pouco mais de 240 mil visitantes.





Em declaração à imprensa do Rio Grande do Sul, o vice-ministro de Turismo do Uruguai, Benjamin Liberoff ressaltou que o pais vem recebendo cada vez mais brasileiros e os mesmos tem visitado outras localidades, enfatizando o êxito na estratégia de divulgação do país no exterior, que vem mostrando aos turistas estrangeiros as qualidades e competências para desfrutar do Uruguai o ano todo, além das altas temporadas anteriormente muito desfrutadas por turistas em Punta Del Este e Montevidéu.

O órgão vem sendo assertivo ao perceber um movimento latino-americano em busca de experiências gastronômicas, enoturísticas, ecoturísticas, históricas e culturais em nosso continente. Além da crise que abarca a região há alguns anos, o crescimento de brasileiros em Colonia del Sacramento, Carmelo, Costa de Rocha e Costa de Oro deu-se pelo movimento da sociedade em rede, que derrubou fronteiras aproximando a beleza de Maldonado no inverno, de Colonia del Sacramento na primavera e a frescura do enoturismo no verão, dos curiosos e visitantes em potencial.

O Uruguai é um país de contrastes, de gente, de tradições e folclores, onde a cultura, a arquitetura e a história convivem com o Golf, o turismo rural, náutico, esporte, cruzeiros e gastronomia. "Somos um país cheio de encanto e simpatia, que está disponível todo ano para os brasileiros. Reforçamos nossa política de bem-estar ao turista", diz o Benjamin Liberoff.

Com regiões de beleza incalculáveis como as águas termais de Salto, Paysandú e futuramente em Rivera, as famosas praias de Punta Del Este, os balneários de águas cristalinas de Piriápolis e Cabo Polônio, a suntuosa e virgem Atlantida ou a cosmopolita capital: Montevidéu, o vizinho é capaz de surpreender por cada cantinho para desfrutar durante o ano todo.

Por tudo isso e muito mais é que um turista não precisa ir tão longe para se divertir e relaxar, o vizinho está ao lado, oferecendo condições imbatíveis que preservam o bolso.

Mais informações no site.