Crédito Consignado: Diário Oficial traz renovação de convênio com o Banco do Brasil

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial (DOE) traz na edição desta quarta-feira (6.3), extrato do Convênio de Consignação entre o estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e o Banco do Brasil.

De acordo com a publicação, a instituição financeira segue credenciada a realizar empréstimos, financiamentos pessoais e operações com cartões de crédito disponíveis aos servidores públicos estaduais.

O objeto do convênio descreve ainda, a averbação de consignações na remuneração de servidores, processada pelo sistema de folha de pagamento do Estado e apresenta como fundamento, legislações pertinentes em âmbito federal e estadual.

Quanto à vigência, foi estabelecido um período de dois anos, com vencimento em 28 de fevereiro de 2021. O documento, foi assinado pelo secretário da SAD, Roberto Hashioka, e representantes legais do Banco do Brasil.

Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Edemir Rodrigues