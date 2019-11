Credenciamento de artistas é aberto para atender shows da Prefeitura

O aviso de credenciamento para artistas interessados em prestar serviços para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), seja pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos foi publicado ontem (04) no Diário Oficial do Município. O edital competente ao processo pode ser conferido no link http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/.

As inscrições da primeira fase estão abertas até o dia 19 de novembro, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira. A documentação deve ser entregue na Diretoria-Geral de Compras e Licitação (DICOM), situada na Av. Afonso Pena, nº 3.297, Térreo, Centro.

O credenciamento está aberto para promover a realização de apresentações musicais, teatrais, grupos de danças, intervenções, experimentos, leituras, esquetes e oficinas nos segmentos da música, música de concerto, dança, artes visuais e artesanato, teatro e circo, audiovisual, manifestações populares e/ou tradicionais. Aqueles que forem selecionados ficarão cadastrados por um período de um ano, seguindo até dia 29 de novembro de 2020.

O objetivo é democratizar o acesso às programações culturais e artísticas em diálogo com ações do segmento cultural, assim como do empreendedorismo criativo que fortaleçam a identidade cultural e a iniciativa da população.

Qualquer profissional pode se inscrever desde que comprove qualidade técnica na categoria requerida e contemple todos os documentos exigidos.

O diálogo para se chegar à precificação dos valores divulgados começou a acontecer, efetivamente, em julho deste ano, durante reuniões públicas com todos os segmentos artísticos. A tabela de valores foi criada em conjunto com a sociedade civil e aprovada no Conselho Municipal de Políticas Culturais.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, pontua que esse momento é de extrema importância para classe artística e sociedade. “Conseguiremos fazer a contratação dos talentos locais de forma mais simples, menos burocrática, promovendo a democratização do acesso a todos os tipos de estilos musicais, concertos, espetáculo de dança, documentários, peças teatrais e tantas outras linguagens”, destaca.

Para esclarecimentos e mais informações os interessados podem se dirigir à sede da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque, ou entrar em contato pelo telefone 4042-1313.