Credenciamento da imprensa para cobertura da diplomação de Reinaldo Azambuja continua

Campo Grande (MS) – O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abriu período de credenciamento da imprensa para a cobertura da diplomação do governador reeleito Reinaldo Azambuja, do vice Murilo Zauith, dos novos 24 deputados estaduais, 8 federais e 2 senadores.

Repórteres, jornalistas e radialistas devem enviar e-mail com nome completo, RG, DRT e veículo de comunicação para imprensa@tre-ms.jus.br. O prazo termina nesta sexta-feira (7.12).

A diplomação será no dia 14 de dezembro, às 19h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, localizado na avenida Waldir dos Santos Pereira, s/nº Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Para mais informações, o telefone do TRE é o (67) 3326-4166.

Paulo Fernandes e Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues