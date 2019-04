Credenciais trazem risco, diz assessora de segurança da Casa Branca

Cerca de 25 funcionários da Casa Branca, incluindo os principais assessores do presidente Donald Trump, receberam credenciais de segurança, apesar das recomendações contrárias, informou nesta segunda-feira, 1º de abril, ao Congresso americano Tricia Newbold, integrante da equipe de segurança da Casa Branca. Segundo ela, a distribuição das credenciais, que permitem o acesso a conteúdos ultrassecretos, "provoca graves brechas na segurança nacional". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.