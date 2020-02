Crea-MS sorteia uma vaga para o curso de Perícias Judiciais

Da Redação, com informações do CREA-MS

Profissionais registrados no CREA-MS contam com 10% de desconto - Arquivo

A Rui Juliano Perícias e o site Manual de Perícias promovem no Crea-MS, em Campo Grande mais uma edição do curso de Perícias Judiciais, que será ministrado pelo perito Rui Juliano, ministrante de mais de 100 edições de cursos presencias para todas as categorias de curso superior, realizados nas principais cidades de 17 estados, nas 5 regiões do país. Profissionais registrados no Conselho contam com 10% de desconto.

Com carga horária de 15h, o curso será realizado de 16 a 19 de março, das 18h30 às 22h15. Os participantes terão acesso ao suporte gratuito por até um ano com o professor Rui Juliano, a perfil no cadastro nacional de peritos, a cadastro de infográficos, apostila e a certificado de participação digital.

Profissionais registrados no Crea-MS e com a anuidade em dia podem concorrer a uma vaga. Para participar é necessário apenas preencher o formulário disponível aqui e aguardar o resultado do sorteio, que será no dia 18 de fevereiro, às 15h30.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no endereço eletrônico https://www.manualdepericias.com.br/cursos/cursos-presenciais/curso-pericias-judiciais/campo-grande/