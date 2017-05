Crea-MS promove debate sobre formação profissional e mercado de trabalho

Estão abertas as inscrições para o 1º workshop “Desafios da educação frente às novas demandas do mercado profissional” que será realizado em Campo Grande, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), nos dias 10 e 11 de maio.

O workshop reunirá representantes de instituições de ensino técnico e superior nas áreas da engenharia e agronomia, conselheiros do Crea-MS e estudantes em debates sobre a realidade da formação profissional, as exigências do mercado de trabalho e os normativos existentes no Sistema Confea/Crea para a concessão de atribuições.

O evento terá início na quarta-feira, dia 10, às 19h. Neste primeiro dia serão apresentadas palestras sobre educação a distância nos cursos de engenharia e agronomia e ainda as experiências do Crea-PR e seu Colégio de Instituições de Ensino.

No dia 11, quinta-feira, o evento terá início às 8h e será encerrado às 18h e trará discussões sobre a resolução 1076/13 do Conselho Federal (Confea) que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.

Na sequência, haverá uma apresentação sobre os cursos de educação a distância registrados no Crea-PR e também sobre a formação profissional nessas áreas pelo Senai MS.

O evento está sendo realizado por iniciativa do Colégio de Instituições de Ensino do Crea-MS (CDIE) e do Setor de Cadastramento e Acompanhamento das Instituições de Ensino do Crea-MS. Informações podem ser obtidas pelo telefone 67 3368-1085 ou 3368-1026.

O evento é gratuito e as inscrições estão sendo feitas no site www.creams.org.br.

Serviço:

O quê: 1º workshop “Desafios da educação frente às novas demandas do mercado profissional”

Quando: 10 e 11 de maio

Local: Crea-MS (Rua Sebastião Taveira, 272, bairro Monte Castelo, Campo Grande-MS)

Inscrições e informações: www.creams.org.br 67 3368-1085 ou 3368-1026.

