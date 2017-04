OPORTUNIDADE | Quinta, 6 de Abril de 2017 - 09:53 Crea-MS abre concurso público para preencher 15 vagas com salários de até R$ 7,7 mil As vagas são para os níveis superior e médio. A taxa de inscrição para as vagas que exigem nível superior é de R$ 87. Já para as de nível médio é de R$ 56