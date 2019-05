Cracolândia tem troca de tiros e ao menos 1 ferido após ação da GCM

ESPORTE Chelsea decidirá Liga Europa com o Arsenal e continente terá duas finais inglesas

INTERNACIONAL Trump confirmará Patrick Shanahan como chefe do Pentágono

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Energisa conclui Projeto de Eficiência Energética do Hospital Universitário

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados