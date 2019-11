Cozinha Show prepara sabores e aromas do cerrado durante o Festival América do Sul Pantanal

Campo Grande (MS) – Um show de sabores e aromas do cerrado a “Cozinha Show” levará para o 15º Festival América do Sul Pantanal, com oficinas ministradas por renomados chefs sul-mato-grossenses.

A proposta tem como temática “a nova gastronomia do cerrado”, um diálogo entre a cultura pantaneira e a gastronomia do cerrado com as influências das cozinhas paraguaia, libanesa e boliviana. Os chefs vão explicar como as novas técnicas da cozinha contemporânea estão sendo utilizadas com a tradição dos produtos regionais e elementos da nossa cultura. Os pratos apresentados ao público terão ingredientes da culinária regional.

Será um espetáculo protagonizado pelos chefs convidados a demonstrar para a plateia um prato diferente da trivialidade, com ingredientes que fazem parte da identidade cultural do estado de Mato Grosso do Sul.

Participam os chefs Adriano Torres (Senac Campo Grande/MS), com os pratos Nhoque de Banana da terra ao Molho de Pintado e Iscas de Jacaré com maionese de limão cravo; Emerson Aguirre (Fegasa – Restaurante Migueis Corumbá/MS), com o prato Coxinha de Jacaré glaceado ao molho roti com risoto de arroz negro; Patrícia Ayres (Senac Campo Grande/MS), com os pratos Fudge de Chocolate com café e baru e Parfait de guavira com crocante de banana e coulis de jabuticaba e chef Beto Moraes (Abrasel – Campo Grande/MS, com o prato Cordeiro Bom de Prosa.

As oficinas começam na sexta-feira, 15 de novembro, a partir das 16 horas, e acontecem também no sábado, 16, no mesmo horário. Máximo 50 participantes por curso, e as inscrições podem ser feitas no Lounge Gastronômico em que serão realizados os cursos, no Sindicato Rural de Corumbá/MS, que fica na Avenida General Rondon, 1033, Centro.

A “Cozinha Show” é realizada em parceria da FCMS com a Fegasa, Abrasel, Sebrae e Senac com o objetivo fomentar a gastronomia levando os sabores dos ingredientes regionais para o Festival.

Para conferir as receitas que os chefs vão apresentar na Cozinha Show durante o 15º Festival América do Sul Pantanal, basta clicar aqui.

Fasp – Realizado com investimento público da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e patrocínio da Energisa, Vale, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, o 15º Festival América do Sul Pantanal (FASP) acontece entre os dias 14 e 17 de novembro.

A programação foi pensada para agradar a todos os gostos. E claro, tudo com entrada franca. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas na nossa página (www.fundacaodecultura.ms.gov.br) ou pelo telefone 3316-9109. Fotos: Divulgação dos chefs de cozinha

Karina Lima – Fundação de Cultura de MS

Foto:Divulgação