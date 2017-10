Coxim recebe sábado a 4ª Ação Cidadania de 2017

O Sesi, em parceria com a TV Morena e com apoio da Prefeitura de Coxim, promove, neste sábado (07/10), a partir das 8 horas, no Poliesportivo, localizado na Rua Presidente Castelo Branco, 634, no Bairro Morada Altos São Pedro, a 4ª edição do Programa Ação Cidadania deste ano. Nesta 4ª edição de 2017 do Programa, que já é realizado há quatro anos pelo Sistema Fiems, a projeção é efetuar 5 mil atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania e cultura e reunir um público de 3 mil pessoas.

Ao longo do dia, serão disponibilizados para os moradores de Sidrolândia, por meio de 22 parceiros do setor público e privado, emissão da 1ª via da carteira de identidade e das 1ª e 2ª vias da carteira de trabalho e previdência social, consultas ao SPC, abertura de reclamações referentes à telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, cópias de documentos, corte de cabelo, testes rápidos de Hepatite B, Sífilis e HIV, médicos clínicos, teste de acuidade visual e daltonismo, pintura facial, leitura, demonstração de animais empalhados de animais, contação de histórias, pula-pula e atrações culturais.

Neste ano, a Ação Cidadania já foi realizada em Ponta Porã, Campo Grande e Sidrolândia e chegará a Aparecida do Taboado no próximo dia 18 de novembro. De acordo com o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, a Prefeitura de Coxim entende a importância da Ação Cidadania para a população local e está colaborando de forma ativa. “Para nós isso é muito importante, pois, quanto mais pessoas atendidas, maior o resultado e mais a sociedade local será beneficiada”, pontuou.

O prefeito Aluizio São José reforçou a disponibilidade de fazer o possível para que o evento seja um sucesso. “Recebemos com muita alegria a notícia de que Coxim sediará uma edição da Ação Cidadania neste ano e temos certeza de que a população comparecerá ao evento, que sempre oferece serviços importantes nas áreas de saúde, educação, cidadania e lazer. A Prefeitura será parceira do Sesi e já estamos correndo com a organização do que poderemos oferecer, principalmente nas áreas de atendimento médico, de educação e de assistência social”, garantiu.

Confira abaixo a relação dos parceiros do Sesi na Ação Cidadania:

1 – Instituto de Identificação de Coxim

2 – Associação Comercial e Industrial de Coxim

3 – Procon Coxim

4 – Print&Copy Equipamentos e Serviços

5 – Corpo de Bombeiro Militar

6 – Prefeitura de Coxim

7 – Ministério do Trabalho – Superintendência Regional do Trabalho

8 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Coxim

9 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Coxim

10 – Secretaria Municipal de Saúde de Coxim

11 – Secretaria Municipal de Saúde de Coxim - Odontologia

12 – Secretaria Municipal de Educação de Coxim

13 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável – Gerência de Esportes

14 – Gerência de Meio Ambiente de Coxim

15 – Casa do Trabalhador

16 – Liniker Cabeleireiro

17 – João Bosco Cabeleireiros

18 – Junta Militar

19 – Lions Clube de Coxim

20 - 5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim

21 – 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Coxim

22 - FunRondon

Veja Também

Comentários