Coxim emite decreto, elevando a 19 número de municípios em situação de emergência em MS

As chuvas intensas fizeram mais um município sul-mato-grossense decretar situação de emergência, elevando a 19 o número de cidades nessa situação em todo o Estado. Em Coxim, chuvas intensas foram a causa do decreto que contabiliza danos nas áreas urbana e rural.

A publicação foi feita pela Prefeitura no dia 9 deste mês, mas comunicada somente hoje (22.01) à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS), quando passou a constar oficialmente no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID).

Até o momento, estão oficializados decretos municipais de emergência em Coronel Sapucaia, Deodápolis, Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Japorã, Eldorado, Miranda, Rio Verde de Mato Grosso, Bataguassu, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru, Iguatemi, Mundo Novo, Amambai, Bela Vista, Antônio João e Coxim.

A maioria deles foi feita com base em chuvas intensas, mas há registros também em decorrência de vendaval, enxurradas e alagamento. Várias das ocorrências são relacionadas ao início do período das chuvas, ainda no ano passado.

Nesta semana, equipes da Defesa Civil farão visitas técnicas em mais sete municípios para avaliar os estragos provocados pelas chuvas: Mundo Novo, Antônio João, Caracol, Santa Rita do Pardo, Bela Vista, Corguinho e Brasilândia.

Coordenador da Defesa Civil Estadual, o coronel Isaías Ferreira Bittencourt explica que as visitas técnicas são feitas não somente para averiguar os estragos, mas também com o intuito de identificar se eles atendem aos pré-requisitos descritos em normativa nacional, como tendo sido efetivamente provocados por desastres naturais.

Apoio para reconstrução

Na manhã desta segunda-feira (22), o coordenador estadual da Defesa se reuniu com equipe da Prefeitura de Amambai para tratar da situação do município. Assim como Porto Murtinho, ele terá a situação de emergência homologada via parecer no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres, com o objetivo de buscar recursos federais para a reconstrução dos locais afetados.

Em outros sete municípios, o Estado publicou decreto estadual de emergência ratificando o do município, para formalizar o envio de recursos e suporte da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para recuperação estradas, pontes e acessos. São eles: Coronel Sapucaia, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas e Iguatemi.