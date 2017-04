Entidade que cuida de crianças com paralisia cerebral realiza evento para arrecadar recursos

Cotolengo fica no bairro Mata do Jacinto / Divulgação

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense realiza no dia 9 de abril, o “3° Costelão”, com objetivo de arrecadar verbas para manter a instituição beneficente. A ação começa às 11h30 e o convite tem valor de R$ 30 antecipado e R$ 35 na hora.

A entidade, que atende hoje cerca de 30 meninos e meninas, com idades até 22 anos, ajuda as pessoas com paralisia cerebral grave e sobrevive de doações de pessoas físicas e jurídicas, promoções sociais, convênios e bazar beneficente.

As pessoas assistidas pelo Cotolengo recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida.

Quem quiser ajudar a entidade pode fazer uma visita para conhecer o atendimento realizado. Doações em dinheiro podem ser feitas via depósito bancário. Já as doações de alimentos e artigos de higiene e limpeza, e roupas podem ser levadas diretamente na secretaria da instituição.

O espaço de eventos do Cotolengo está localizado na Rua Jamil Basmage – 996, Bairro Mata do Jacinto. Mais informações pelo telefone: 3358-4848.

Veja Também

Comentários