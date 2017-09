Cotistas passam por entrevista com banca composta por membros do movimento negro

Resultado será divulgado no Diário Oficial desta quarta-feira (20.9).

Campo Grande (MS) – Dando sequência ao cronograma de atividades do concurso da Polícia Civil, foram realizadas na manhã desta terça-feira (19.9) as entrevistas de verificação dos candidatos cotistas que concorrem ao cargo de Delegado de Polícia.

Visando a transparência e lisura do maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, que recebeu 38262 inscrições, a banca examinadora da etapa de verificação de cotistas negros é composta por duas representantes da comissão organizadora do concurso, e de membros de três entidades representativas, sendo, Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e Cidadania, Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul, e Conselho Estadual dos Direitos Negros.

De 31 candidatos negros convocados para entrevista de verificação, 28 candidatos compareceram. O resultado da entrevista será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (20.9). Os candidatos ausentes na entrevista, bem como os reprovados, passam automaticamente a concorrer nas vagas gerais.

Presidente da comissão organizadora do concurso, a delegada Maria de Lourdes Cano, acompanhou o processo e destacou o profissionalismo da banca examinadora. “São profissionais experientes, que irão avaliar não só a aparência em relação à cor da pele, mas caraterísticas que possam identifica-lo como sendo de origem negra” observou.

Conforme o cronograma do concurso, a convocação para a realização da prova escrita discursiva será nesta quarta-feira. De acordo com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a segunda fase do concurso seguirá os mesmos critérios de fiscalização da primeira fase, a fim de dar segurança aos candidatos e manter a lisura e transparência do certame.

Foram inscritos para o cargo de Delegado de Polícia, 9760 candidatos, sendo que deste total, 563 candidatos se declararam negros, 13 indígenas e 118 portadores de necessidades especiais.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

