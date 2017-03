Costa Leste dos EUA se prepara para nevasca no fim do inverno

Uma nevasca deve atingir a Costa Leste nesta terça-feira. O problema deve ocorrer com mais força do norte da Virgínia até New England, com potencial de até 50 centímetros de neve na cidade de Nova York, além de nevascas em cidades como Washington, D.C., Boston, Filadélfia e Baltimore, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Por volta do meio-dia da segunda-feira, mais de 3.900 voos que partiam ou chegariam aos EUA haviam sido cancelados para a terça-feira. Os aeroportos Newark Liberty Internacional e o Logan International, de Boston, tinham mais cancelamentos, segundo o site que monitora voos FlightAware.com. O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, restringiu a velocidade em rodovias e pediu que as pessoas evitem colocar o carro nas ruas durante as tempestades, se possível.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que o Centro de Operações de Emergência do Estado deve ser ativado na noite de segunda-feira. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que as escolas públicas devem ficar fechadas na terça-feira.

Embora o início oficial da primavera esteja a apenas uma semana, em 20 de março, autoridades na Costa Leste se preparam para a chance de ventos fortes, falta de energia, enchentes em áreas costeiras e condições ruins nas vias da região atingida. Fonte: Dow Jones Newswires.

