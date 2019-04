Corumbá recebe R$78 milhões em obras de saneamento

Diretor-presidente da Sanesul ressalta que proposta de renovação de concessão prevê mais investimentos e redução de tarifa de esgoto

Campo Grande (MS) – De 2015 a 2019, somando os investimentos em saneamento básico (água e esgoto) concluídos, em execução e a executar, o valor ultrapassa R$78 milhões no município de Corumbá. Deste total, cerca de R$35 milhões são de recursos próprios da Sanesul.

“Os investimentos como um todo são muito importantes, pois vão modernizar o sistema de abastecimento de água tratada para a cidade de Corumbá, além de expandir a rede coletora de esgoto”, destaca o gerente regional da Sanesul, Eduardo Zinezi Duque.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, investir em tratamento de água e esgotamento sanitário é fundamental. “Saneamento básico é desenvolvimento. É qualidade de vida que a Sanesul está levando para as famílias atendidas”, disse. Walter ressalta que a Sanesul já universalizou o fornecimento de água tratada para a população e que agora os esforços estão concentrados em elevar a cobertura de esgoto.

“Antes de cada gota de água chegar às residências, é preciso passar por um longo caminho desde a captação, tratamento e distribuição. São processos que exigem análise rigorosa da qualidade. É mais saúde para a população”, disse.

O diretor-presidente destaca ainda quais as expectativas de renovação de concessão com Corumbá, que vence este ano. Segundo ele, a Sanesul já iniciou as tratativas para renovar a concessão por meio de um contrato de programa de gestão compartilhada entre o Estado, Município e a Sanesul.



“Nossa equipe técnica já esteve com a equipe técnica de Corumbá. Também estivemos recentemente em uma reunião com todos os vereadores apresentando o Plano de Investimentos e o que a Sanesul vem fazendo ao longo dos anos”, disse.



De acordo com Walter, a expectativa de renovação é positiva. “O Projeto de Lei foi enviado à Câmara Municipal e encontra-se tramitando. Fizemos a defesa junto à Comissão de Constituição e Justiça. Os vereadores se sensibilizaram e estão tendo a oportunidade de analisar a nossa proposta e nós temos certeza que, naturalmente, dentro do trâmite normal, dentro do processo normal de renovação isso vai acontecer”, falou.



O diretor-presidente da Sanesul esclarece que a proposta de renovação da concessão, além de contar com planos de mais investimentos nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município, também prevê a redução de tarifa de esgoto de 70% para 50%. “Vamos continuar investindo em qualidade de vida na cidade de Corumbá”, concluiu Walter.

Texto e fotos: Assessoria de Comunicação da Sanesul.