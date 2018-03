- Ilustração

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza mais uma edição do Projeto ‘ESA Vai ao Interior’. Desta vez, a cidade escolhida é Corumbá. O evento, que será realizado no dia 09 de março, acontecerá na Sede da OAB Corumbá, a partir das 19 horas.

O Advogado Reinaldo dos Santos Monteiro será o responsável por ministrar a palestra “INSS Digital”. Ele é atuante na área do Direito Previdenciário, Bacharelado em Direito pela Uniderp e Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/MS.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da ESA/MS.

Mais informações pelos telefones (67) 3342-4000 ou 98111-0970.