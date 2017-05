Corumbá recebe palestra do IBDFAM/MS e ESA/MS sobre “Família e Sucessões”

Corumbá será sede no dia 25 do Projeto ´IBDFAM/MS e ESA/MS vão ao interior. Quatro palestrantes abordarão a temática “Família e Sucessões : Novos temas e aspectos Polêmicos”.



O Instituto Brasileiro de Direito de Família de Mato Grosso do Sul (IBDFAM/MS), a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) e Caixa de Assistência ao Advogado (CAA/MS), realizam o evento.



Os palestrantes são: Bruno Romeiro Dias, Líbera Copetti de Moura Pereira, Paula Guiti Leite e Ana Maria Medeiros Chaves.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da ESA/MS. O participante vai receber certificado de quatro horas/aula.





O evento será no auditório da Unidade III da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campus Pantanal, que fica na Avenida Rio Branco, 1.270, Universitário, em Corumbá.



Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3342-4000 em Campo Grande, e (67) 3231-7616 em Corumbá.

