Corumbá encerra a folia celebrando os velhos carnavais

Campo Grande (MS) – O último dia de carnaval em Corumbá exalta o romantismo, a pureza, as bandinhas de sopro e muita serpentina e confetes, com o desfile das alas de pastorinhas e dos marinheiros, do corso (carros antigos enfeitados) e cordões carnavalescos.

É o Carnaval Cultural, criado pela prefeitura há mais de 15 anos para celebrar uma festa que se concentrava nos clubes até a criação da primeira escola de samba da cidade, em 1946.

A terça-feira (25) proporciona aos corumbaenses e turistas uma volta a um passado que ainda preserva os cordões carnavalescos, que surgiram no Brasil no final do século XIX.

Corumbá mantém essa tradição com os cordões Cinelândia, Cravo Vermelho, Flor de Corumbá e Paraíso dos Foliões, alguns fundados há mais de 70 anos. A forma de expressão do carnaval ganhou esse nome porque os foliões saiam em filas pelas ruas.

Cordão Cinelândia, fundado em 1967, ainda mantém a essência ao ritmo da banda de sopro

O Carnaval Cultural terá início às 20h, na Avenida General Rondon, com o abre-alas pelos bonecões que homenageiam personalidades populares da cidade. Na sequência, passará o corso, alas das pastoras e dos marinheiros, bloco de frevo, cordões e bloco dos palhaços, que atrai milhares de foliões.

O último de folia terá, ainda, a passagem pela avenida do bloco independente Afoga o Ganso e show gratuito com o cantor Reinaldinho (ex-vocalista do Grupo Terra Samba), no palco armado na Praça Generoso Ponce, às 23h.

O carnaval corumbaense tem o apoio do Governo do Estado, que destinou R$ 700 mil para o evento, recurso este distribuído entre as escolas de samba, blocos e prefeitura.

Pesada, a favorita

No segundo dia de desfile das escolas de samba, a segunda-feira, o circuito do samba – Avenida General Rondon e a Praça Generoso Ponce – recebeu mais de 30 mil pessoas, segundo estimativa divulgada pelo comando da Polícia Militar.

Somente as cinco escolas de samba que se apresentaram levaram para a avenida mais de quatro mil foliões. Foi mais uma noite tranquila, resultado da ação integrada da Polícia Militar com a guarda municipal e a segurança privada, totalizando mais de 400 homens e mulheres envolvidos na operação.

A Pesada levou para a avenida carros e fantasias com riqueza de detalhes e bom acabamento

A apuração do desfile será nesta quarta-feira (26) e a escola de samba A Pesada, campeã em 2019, é considerada favorita para carimbar mais um título. Com mais de 1.000 componentes, a agremiação fez uma grande apresentação, empolgando o público.

Também concorrente ao campeonato está a Império do Morro, último escola a se apresentar. A Marquês de Sapucaí surpreendeu na avenida, mas saiu com atraso de oito minutos, sendo penalizada em quatro pontos. Imperatriz Corumbaense e Estação Primeira do Pantanal apenas cumpriram o regulamento.

Texto e fotos: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)