Corumbá e São Gabriel do Oeste recebem carros adaptados para pessoas com deficiência

Os carros são adaptados com plataforma elevatória veicular, para o embarque e desembarque de usuários cadeirantes - Divulgação

Corumbá e São Gabriel do Oeste receberão carros adaptados - um destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Corumbá e outro ao CER Tipo II de São Gabriel do Oeste. Os carros irão auxiliar na locomoção de pessoas com deficiência que tinham dificuldade para chegar a um dos pontos de atenção da Rede de Cuidados no Sistema Único de Saúde. O ministro Gilberto Occhi explica como os veículos serão disponibilizados ao público.

“Além do Centro Especializado em Reabilitação, agora fica disponível um veículo dentro de uma APAE, dentro de alguma instituição que promove a reabilitação das pessoas. Agora elas têm como se locomover mais facilmente com cadeira de rodas, com macas, com outro tipo de acessibilidade, com muleta...”

Os carros são adaptados com plataforma elevatória veicular, para o embarque e desembarque de usuários cadeirantes. O veículo também é equipado com sistemas de segurança para fixação da cadeira de rodas, cintos de segurança, além de protetores de cabeça para cada cadeirante, possibilitando o transporte seguro de nove usuários, sendo três cadeirantes.