Corumbá e Ladário terão atendimento nos próximos sábados para cadastramento biométrico

Da Redação com Assessoria

O Cartório Eleitoral de Corumbá (50ª ZE), que atende também o município de Ladário, estará realizando atendimento ao eleitorado nos próximos sábados de outubro. Em Corumbá será nos dias 05, 19 e 26, das 8h às 16h. Em Ladário somente nos dias 05 e 26 de outubro, das 8h às 15h.

Somente em Corumbá cerca de 28 mil eleitores ainda estão pendentes de cadastramento biométrico eleitoral e deverão comparecer ao cartório, sob pena de cancelamento do título.

Atualmente os municípios de Corumbá e Ladário possuem, respectivamente, 61.380 e 11.733 eleitores.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) orienta aos cidadãos que procurem atendimento o quanto antes, evitando filas e tumultos no final do prazo para o cadastramento biométrico que será no dia 31 de outubro.

O Cartório Eleitoral de Corumbá está localizado na Rua Duque de Caxias, 45, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, e tem atendimento das 12h às 19h de segunda a sexta-feira. Em Ladário, o local de atendimento fica na Rua 14 de março, 805, Centro.

É necessário que o eleitor apresente um documento de identificação oficial com foto (original e cópia) e um comprovante de residência atualizado.