Corujão da Saúde é aprovado por 67% da população de SP, afirma Datafolha

Pesquisa Datafolha publicada no domingo, 12, pelo jornal Folha de S. Paulo afirma que 67% da população avalia o Corujão da Saúde como "bom" ou "ótimo", 11% o classificam como "regular" e 6% dizem que ele é "ruim" ou "péssimo".

De acordo com o jornal, a pesquisa ouviu 1.092 pessoas na quarta e na quinta-feira da semana passada. A pesquisa mostra que 44% das pessoas avaliam a gestão de João Doria (PSDB) como "boa" ou "ótima", 33% como "regular", 13% como "ruim ou péssima" e 10% dos entrevistados não souberam opinar.

Ainda tratando do Corujão da Saúde, 40% dos entrevistados disseram que estão bem informados sobre o programa, ao passo que 31% deles disseram não ter tomado conhecimento sobre a existência da ação.

Em um questionamento sobre a possibilidade de o programa cumprir a promessa de zerar até abril fila de 485 mil pessoas que aguardam exames, 47% disseram que a maioria dos pacientes será atendida dentro do prazo; 37% acreditam que uma minoria receberá atendimento até abril e 13%, que todos serão atendidos dentro do cronograma prometido pela Prefeitura. 3% não opinaram.

Essa expectativa, entretanto, diminui conforme aumenta a renda dos entrevistados, segundo o jornal. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, 15% responderam que todos serão atendidos. Entre os que ganham mais de 10 salários, o porcentual foi de 11%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

