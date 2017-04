Corte maciço de impostos deve ser anunciado na próxima semana, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que pretende revelar na semana que vem um pacote de reforma tributária que incluirá uma "maciça redução de impostos". Em entrevista à Associated Press, Trump disse que o plano resultará em corte de impostos tanto para indivíduos como para empresas, mas não deu outros detalhes. Afirmou, porém, que será "maior, eu acho, que qualquer corte de impostos já realizado".

O presidente norte-americano também afirmou que o pacote será apresentado "na quarta-feira ou pouco depois disso" - antes, portanto, de completar 100 dias no cargo.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, inicialmente havia indicado a meta de fazer com que a reforma tributária fosse aprovada em agosto, mas esse prazo deixou de existir. Mnuchin agora diz que a administração ainda espera conseguir passar o projeto de lei muito antes do fim do ano.

Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários