Corrida Saúde Cassems recebe inscrições até 3 de setembro

Com data marcada para 21 de outubro, em Campo Grande, a 7ª edição da Corrida Saúde Cassems segue com inscrições abertas até 3 de setembro. Pela primeira vez a atividade será no período noturno.

O objetivo da prova, além de promover a prática de hábitos saudáveis, pretende difundir a prática da atividade física para todos, independente de sua condição física e técnica, o fato dela ser realizada à noite, sem a pressão do calor, deve atrair um número maior de participantes.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.cassems.com.br/corridasaude ou pessoalmente nas lojas Anita da avenida Mato Grosso, 2.953, e 14 de Julho, 2.013, em Campo Grande.

A entrega dos kits será feita no dia 20 de outubro, das 8h às 20h, no ambulatório da sede da Cassems, em Campo Grande.

