Corrida e Caminhada Feminina celebra Dia da Mulher neste domingo

Marcando as comemorações do Dia Internacional da Mulher (08 de março), a Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove neste domingo (04) a Corrida e Caminhada Feminina.

As participantes percorrerão um trecho de 05 km, com largada às 8 horas e chegada na frente da OAB/MS, na Avenida Mato Grosso, 4.700.

Este ano, o evento tem apoio da OAB/MS, Prefeitura de Campo Grande, Pantanal Garden, Frisco e Café 3 Corações, e realização MR Sports.