Corrida dos 118 anos de Campo Grande abre inscrições no dia 10 de agosto

Acontece no dia 12 de agosto, em homenagem ao aniversário da Capital, a tradicional Corrida dos 118 anos de Campo Grande. As provas serão a partir das 16h45 no Parque das Nações Indígenas, em 5, 10 e 16 km, além de caminhada e pedalada, previstas para às 20h.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto ou enquanto houver vagas, na loja Planeta Esportes, localizada na rua 7 de Setembro, 592, Centro.

Os valores variam de R$ 80 a R$ 170, de acordo com o lote e kit escolhido (VIP ou básico). Na internet, por exemplo, já está no terceiro lote. Há ainda desconto para inscrição presencial de pessoas acima de 60 anos e doadores de sangue ou medula que estejam com a carteirinha em dia.

