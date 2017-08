Corrida do Facho reúne 96 atletas civis e militares na manhã do dia 26 de agosto

A tradicional Corrida do Facho será o segundo evento do dia 26 de agosto na programação de comemoração do aniversário de Campo Grande. Neste ano, a competição terá 8 equipes, somando 96 atletas. A Corrida, realizada há mais de 40 anos, acontecerá na manhã de sábado, depois da alvorada festiva e terá início às 7 horas. A Corrida do Facho é promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e faz homenagem ao professor Acir Esnarriaga de Albuquerque, que leva o nome do troféu transitório.

Percurso

Com largada e chegada na rua 14 de julho, esquina com a avenida Afonso Pena, os participantes têm que percorrer mil metros, perfazendo um total de 10 mil metros de percurso. As equipes são compostas por 10 atletas titulares e dois reservas. O percurso acontece no quadrilátero: Rua 14 de julho até Rua Dom Aquino, seguindo da Rua Dom Aquino até a Rua 13 de maio, indo até a Rua 15 de novembro e retornando à Rua 14 de julho.

“A corrida do Facho, que até a década de 1960 participavam, exclusivamente, unidades militares, ganhou a partir de 1970 convidados civis que hoje se misturam, promovendo não apenas uma competição, mas um momento de integração e entretenimento para quem participa e para aquele que assiste”, conforme comentou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra.

Congresso Técnico

O congresso técnico será realizado nesta quinta-feira (24), às 17h30min, na sede da Funesp, quando os representantes das equipes inscritas receberão esclarecimentos sobre o regulamento da competição e acompanharão o sorteio das respectivas raias nas quais correrão.

Troféu transitório

O troféu transitório leva o nome do professor ao professor Acir Esnarriaga de Albuquerque. Acir iniciou sua carreira em Campo Grande como professor de educação física em 1979, participando anos depois da Secretaria Municipal de Educação, onde foi chefe de Divisão de Esporte Escolar, e atuando em 2005 como técnico em desporto na Funesp na Divisão de Esporte e Lazer.

Equipes participantes:

1-BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

2-PERCURSO LIVRE

3-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETA DE CRISTO -ADAC

4-17 RC MECANIZADO

5-14ºCOMPANHIA DE POLÍCIA DO EXÉRCITO

6- COMANDO MILITAR DO OESTE

7-GUARDA CIVIL MUNICIPAL

8-20ºRCB REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

