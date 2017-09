Corrida do Detran em Ponta Porã acontece neste domingo

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) inicia neste domingo (10.9), em Ponta Porã, os eventos esportivos em alusão a Semana Nacional de Trânsito. Neste ano o tema é “#Minha escolha faz a diferença no trânsito”, proposto pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Em decorrência do sucesso do ano passado e visando o alcance de um público maior, o Detran-MS ampliou o número de eventos esportivos em 2017. Ao todo, sete cidades realizarão corrida de rua e pedalada, com um total de vagas para 3.900 participantes.

Na primeira cidade, a corrida será disputada em duas distâncias distintas, de 5km e 10km. O ponto de largada e chegada será o Parque dos Ervais, percorrendo a Avenida Brasil e Avenida Presidente Vargas até o cruzamento com a Rua Itacaiúnas. O retorno será, a partir desta rua, pelas mesmas avenidas.

Os kits, que são compostos por camiseta, número de peito, chip de cronometragem e alfinetes, serão entregues neste sábado (09.9), das 08h às 17h, no Parque dos Ervais. Para retirá-los, o participante inscrito deverá apresentar o documento de confirmação da inscrição.

Caso o titular da inscrição não possa comparecer para efetuar a retirada do kit no prazo determinado, poderá outorgar a uma terceira pessoa, que deverá apresentar os originais do documento de identificação com foto do titular e os respectivos recebidos originais de inscrição.

SERVIÇO

Entrega dos kits: sábado (09.9), das 08h às 17h;

Largada da corrida: domingo (10.9), às 08h;

Ambos no Parque dos Ervais, localizado na Avenida Brasil, em Ponta Porã.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran)

