A LBV promove constantes melhorias em suas unidades, contribuindo para que o trabalho desenvolvido com crianças, jovens, mulheres e idosos seja sempre de qualidade. Em Campo Grande, a Instituição planeja o início das obras de cobertura da quadra poliesportiva do Centro Comunitário de Assistência Social e conta com a parceria do Grupo Pereira, através do troco solidário e do Desafio Fort, na rede Fort Atacadista.

A campanha do Troco Solidário teve início no dia 1º de julho e prossegue até o fim de dezembro. Agora, a mobilização que está agitando os sul-mato-grossenses e esportistas de todo o Brasil é a corrida de milhas “Desafio Fort”, que ocorrerá no próximo dia 20 de agosto, domingo (http://www.desafiodofort.com.br/).

A prova reunirá milhares de esportistas para enfrentar os percursos de 2,5 milhas e 5 milhas, nas categorias masculino e feminino. Os organizadores também disponibilizaram a prova de caminhada de 2,5 milhas. Toda a arrecadação com a taxa de inscrição será doada pela Rede Fort Atacadista para a LBV.

A Legião da Boa Vontade agradece todos os competidores e parceiros nesta empreitada, que garantirá esta reforma às crianças e aos adolescentes atendidos pela Instituição na capital morena para a prática de esportes e atividades, longe dos raios solares e protegidos da chuva.

Sobre o Troco Solidário

O projeto “Troco Solidário” é uma das práticas de Responsabilidade Social da empresa que conta com a solidariedade de toda sociedade. As doações são feitas nos caixas das lojas, na maioria das vezes pequenas quantidades que somadas resultam num grande montante que beneficia uma instituição a cada seis meses, transformando a vida de muitas pessoas.

