Correios suspendem cobrança de taxa extra para encomendas destinadas ao Rio

O motivo seria a elevação dos custos da entrega por causa da violência no município - Foto: Zeca Gonçalves / O Globo

Os Correios informaram hoje (9) que suspenderam a cobrança da taxa extra de R$ 3 para entregar encomendas na cidade do Rio de Janeiro. A suspensão ocorreu depois de decisão da Justiça Federal.

A liminar do juiz federal Firly Nascimento Filho atendeu o pedido do Procon-RJ, órgão de Proteção e Defesa do Consumidor do estado.

Desde o dia 6 de março, os Correios começaram a cobrar uma taxa extra de R$ 3 para encomendas com destino ao Rio. O motivo seria a elevação dos custos da entrega por causa da violência no município. No entanto, o Procon alegou na ação que a taxa é abusiva e discriminatória.