Correios lançam serviço de telefonia móvel no Distrito Federal

Além da entrega de correspondências e o serviço de banco postal, os brasilienses terão à disposição, a partir desta quinta-feira (20), o serviço de telefonia móvel dos Correios. O Distrito Federal é a segunda localidade do Brasil a contar com o serviço. A primeira fase dos "Correios Celular" foi implementada no mês passado em São Paulo. A próxima cidade a receber os serviços será Belo Horizonte.

O plano de telefonia celular lançado na última quinta (20), na Agência Conceito dos Correios, em Brasília, será oferecido apenas para pré-pagos, chips e recargas. Com a tecnologia, os Correios pretendem modernizar a instituição. Segundo o presidente da estatal, Guilherme Campos, "o serviço de telefonia móvel será a marca do rejuvenescimento".

Toda a infraestrutura de telecomunicações será de responsabilidade da EUTV. Empresa que venceu a concorrência por meio de licitação pública. O presidente da operadora, Íon Moreira, afirma que, com a autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a rede vai alcançar todo o DF. "O sinal não foi só pensado para o Plano Piloto, mas para funcionar bem em Ceilândia, Samambaia e em todas as cidades que estão aqui ao lado".

O plano inicial dos Correios Celular custará ao brasiliense R$ 30 e, segundo a administradora do serviço, o valor dará direito à internet e a 100 minutos de ligação. A franquia de navegação é de 1GB por dia.

De acordo com a empresa, após alcançar o limite dos dados, a navegação não será cortada. Inicialmente seis agências dos Correios de Brasília disponibilizarão o chip para venda. Até o fim de abril, a previsão é vendê-lo em 63 agências.

Os Correios enfrentam uma grande crise financeira e em 2016 houve um prejuízo de R$ 2 bilhões. Em 2015 a estatal já havia registrado um prejuízo de R$ 2,1 bilhões.

O plano

O Correios Celular oferece um plano mensal de R$ 30 com franquia de 1 GB; após atingir o limite, você poderá continuar navegando com velocidade reduzida de 32 kb/s, assim como todas as operadoras faziam antigamente. Acessos aos sites dos Correios, Correios Celular e Governo Federal não são descontados da franquia.

O plano conta com WhatsApp grátis, incluindo fotos, mensagens de texto, mensagens de voz e até mesmo chamadas de voz – normalmente as operadoras com pacote de WhatsApp cobram à parte as ligações pelo serviço. E você recebe 100 minutos de chamadas tradicionais por voz para qualquer operadora de celular e fixo em qualquer DDD.

A oferta é renovada mensalmente, desde que o cliente tenha pelo menos R$ 30 de saldo. Caso contrário, serão praticadas as tarifas avulsas, que são bem salgadas: R$ 1,00 por minuto em ligações locais, inclusive em roaming nacional; R$ 0,10 por megabyte de internet; e R$ 1,00 por SMS nacional. Chamadas de longa distância serão cobradas de acordo com a prestadora escolhida.

A operadora utiliza os serviços da EuTV, que atua com a marca Surf Telecom e detém uma faixa de 2,5 GHz na região metropolitana de São Paulo. Ela opera com as frequências da TIM, e tem contrato para utilizar sua estrutura e frequências de 2G, 3G e 4G. O faturamento e os acordos de interconexão são feitos com a EuTV, não com a TIM, e não há suporte para roaming internacional.

Veja Também

Comentários