Correios lançam selo em homenagem à TV Brasil

Brasília - A Empresa Brasil de Comunicação participa do Colecionar 2017, evento de colecionismo que acontece de 24/10 a 29/10, no Centro de Convenções (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os Correios lançaram hoje (25) um selo em homenagem à TV Brasil Animada, que é a programação infantil da TV Brasil. O lançamento e a obliteração do selo ocorreram durante o evento Colecionar, que acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A obliteração é o carimbo que o selo recebe no primeiro dia de circulação, que atribui grande valor ao selo para colecionadores.

Durante o evento, que vai até o dia 29 de outubro, as crianças que visitarem o stand da TV Brasil e da Rádio Nacional vão receber cartões-postais com personagens da programação infantil, como Meu Amigaozão, Show da Luna e Vila Sésamo. Elas vão poder escrever e enviar os cartões para a família e amigos.

“Essa geração nova não conhece como é a carta, e queremos proporcionar a elas essa experiência. Elas vão pegar o selo, colar no postal, escrever para um amigo e os Correios vão mandar essas cartas”, explica a gerente executiva de Marketing e Negócios da EBC, Liloye Boubli.

Colecionar

Pela primeira vez Brasília recebe um evento de multicolecionismo, com exposições de selos, cédulas e moedas, carros antigos, orquídeas e artesanatos. O evento, patrocinada pelos Correios e que tem apoio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), terá duas grandes exposições de filatelia, uma internacional, com a participação de 55 países e outra nacional, que terá a participação de todos os estados do país, com coleções raras e valiosas.

A Exposição de Cédulas e Moedas traz dez coleções com peças como moedas gregas romanas, as primeiras cédulas que circularam no Brasil, as menores moedas do mundo e cédulas comemorativas. A exposição de carros antigos vai apresentar trinta modelos considerados raros, dentre eles os primeiros carros importados pelo Brasil, os primeiros carros nacionais e os que não são mais fabricados, chamados “fora de série”.

Na exposição de orquídeas serão apresentadas espécimes raras, premiadas nos principais eventos nacionais. As coleções de artesanato vão expor, especialmente, peças em cerâmica, porcelana, tecidos e madeiras.

As exposições estarão abertas até o dia 29 e outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, das 10h às 22h, durante a semana. No final de semana, o horário é de 9h às 18h.