Correios lança nova funcionalidade para lojas de e-commerce

Essa solicitação é realizada exclusivamente de forma automatizada, pelo detentor do contrato com os Correios - Divulgação

A partir desta quarta-feira (31), empresas do segmento de comércio eletrônico poderão interagir com os Correios durante o andamento de uma encomenda, para solicitar a suspensão da entrega, nos casos em que perceberem essa necessidade. A funcionalidade faz parte do Projeto Entrega Interativa e, neste primeiro momento, está disponível exclusivamente para lojas integradas via web services com os Correios.

“O comércio eletrônico tem necessidades bem específicas. Mesmo com todas as análises de riscos realizadas na venda, a loja pode perceber tardiamente que foi vítima de alguma compra fraudulenta e precisar interromper a entrega”, explica o vice-presidente Comercial dos Correios, Francisco Wakebe.

Após ter a suspensão de entrega solicitada, a encomenda é devolvida ao remetente. Essa solicitação é realizada exclusivamente de forma automatizada, pelo detentor do contrato com os Correios. Assim, quando se tratar de Marketplaces, por exemplo, seus vendedores deverão contatá-los diretamente caso queiram suspender uma entrega. Lojas que ainda não utilizam o web services dos Correios devem se integrar caso queiram ter acesso à funcionalidade. Para o comércio eletrônico, a integração via web services com os Correios oferece outras vantagens, além da funcionalidade de solicitação de suspensão da entrega; como a geração de pré-lista de postagem, a garantia de dados sempre atualizados, entre outras.

“Somos parceiros do comércio eletrônico brasileiro desde sempre. Com esse lançamento, os Correios aumentam as ferramentas para que o e-commerce seja cada vez mais seguro tanto para compradores quanto para vendedores”, ressalta o presidente dos Correios, Guilherme Campos.

Os Correios trabalham no desenvolvimento de uma interface no site da empresa para disponibilizar essa ferramenta a todos os clientes – mesmo aqueles que não têm integração via web services.

Mais informações sobre o projeto Entrega Interativa estão disponíveis no Portal Correios, por meio do endereço https://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/entrega-interativa