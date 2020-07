Correios fazem homenagem ao Postcrossing

Postcrossing é a troca aleatória de cartões-postais - (Foto: Reprodução)

Os Correios lançam hoje (14), na forma de selo, uma homenagem aos adeptos do chamado Postcrossing, que é a troca aleatória de cartões-postais, entre integrantes registrados em uma plataforma online voltada a um público que tem, por hobby, enviar e receber esse tipo de correspondência.

O Postcrossing tem como inspiração o Bookcrossing, que é quando alguém deixa um livro em lugar divulgado para que outra pessoa o recolha e leia. A homenagem feita pelos correios consiste em uma ilustração, em selo, na qual duas pessoas trocam postais.

“Para demonstrar a aleatoriedade da prática, postais foram colocados como se estivessem caindo de ambos os lados. A arte retrata Lisboa, capital do país onde foi criado o Postcrossing, e Paris, cujo monumento Torre Eiffel é um ponto turístico reconhecível em qualquer lugar do mundo. Um dos postais que aparecem no selo retrata o Rio de Janeiro com o Cristo Redentor. Deste modo, o Brasil também está representado. A linha pontilhada que passa por todo o selo remete às viagens pelo mundo e também ao globo terrestre”, informou por meio de nota os Correios.

As técnicas utilizadas no desenho foram nanquim, aquarela, marcador e lápis de cor. Serão emitidos 600 mil selos. Cada um ao custo de R$ 2,45. Os selos poderão ser adquiridos nas agências ou na loja virtual dos Correios.