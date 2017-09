Correios e Findect chegam a uma proposta de acordo

Na tarde dessa sexta-feira (22), os Correios e a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) chegaram a uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2017/2018.

A proposta que será levada para as assembleias da Findect é a manutenção do ACT 2016/2017, com reajuste de 3% nos salários e benefícios a partir do mês de janeiro de 2018.

Os Correios aguardam, agora, o resultado dessas assembleias. Segundo a Findect, todas as propostas serão levadas para avaliação dos trabalhadores e trabalhadoras nas assembleias dos sindicatos, que ocorrerão no dia 26 de setembro, terça-feira.

Veja Também

Comentários