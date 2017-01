Correios derrubam liminar que suspendeu posse de seis vice-presidentes

Os Correios informaram hoje (13) que derrubaram a liminar da Justiça Federal em Brasília que determinou o afastamento de seis vice-presidentes da estatal. Com a decisão, todos os dirigentes voltarão imediatamente aos respectivos cargos.

No início desta semana, o juiz federal Márcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal no Distrito Federal, atendeu a um pedido liminar feito pela Associação dos Profissionais dos Correios e afastou os vice-presidentes por entender que a nomeação não respeitou as regras da Lei das Estatais, norma que estabeleceu critérios para indicação de membros para as empresas públicas.

De acordo com o magistrado, os indicados não comprovaram qualificação técnica exigida para trabalhar na estatal.

Em nota divulgada após a decisão que determinou o afastamento, os Correios informaram que as exigências da lei foram seguidas e que a empresa não teve oportunidade de apresentar defesa prévia para questionar os argumentos da associação.

Veja Também

Comentários