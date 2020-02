Correios abrem hoje inscrição para concurso internacional de cartas

Começam hoje (10) nos Correios as inscrições para o Concurso Internacional de Redação de Cartas. A competição tem como objetivo estimular jovens e crianças a expressar sua criatividade e a melhorar seus conhecimentos linguísticos por meio da redação. A iniciativa, desenvolvida em parceria com escolas e estudantes de todo o país, recebeu mais de 6 mil inscrições no ano passado.

Neste ano, o tema da redação é “Escreva uma mensagem para um adulto sobre o mundo em que vivemos” e podem participar alunos de até 15 anos das redes públicas e privadas. A redação deve ser escrita de próprio punho, com caneta esferográfica preta ou azul.

As inscrições podem ser feitas até o dia ço.

Premiação

Segundo os Correios, o primeiro colocado de cada estado, e sua respectiva escola, receberão prêmios em dinheiro e participarão da fase nacional.

Na fase, serão premiados os três melhores colocados.

Além de troféu, os vencedores receberão certificado e prêmios de até R$ 10 mil. O primeiro lugar nacional representará o Brasil na etapa internacional.

O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas e o formulário de inscrição estão disponíveis no site dos Correios.

A competição é promovida anualmente pela União Postal Universal, sediada em Berna, na Suíça, com o objetivo de melhorar a alfabetização através da arte.