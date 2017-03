Corregedoria prende coronel acusado de desviar R$ 7 milhões da PM paulista

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 9, o tenente coronel da PM Afonso Adriano Filho, acusado de liderar um esquema de desvios de verba do Quartel Geral da corporação estimados em R$ 7 milhões. A prisão é preventiva e havia sido autorizada pela Justiça.

Há 21 inquéritos policiais militares instaurados para apurar as denúncias contra o esquema que teria sido montado pelo coronel. A suspeita é de que ele é outros policiais tenham fraudado várias licitações feitas pela PM.

No inquérito que terminou com a prisão desta quinta, a Corregedoria apurou que o coronel fez 200 licitações que tiveram com vencedoras uma mesma empresa, a Construworld, que segundo a investigação pertencia ao próprio coronel Adriano.

A reportagem ainda não conseguiu contato com os defensores do coronel.

O processo corre em segredo de Justiça. A Corregedoria não quis se pronunciar. Os agentes dessa divisão da PM de São Paulo também cumpriram nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão de dois sargentos suspeitos de participação no esquema.

