Corregedoria faz operação em batalhão da PM na capital paulista

Agentes da Corregedoria da Polícia Militar desencadearam operação no 5º Batalhão da Polícia Militar em São Paulo, no bairro Vila Pedrosa da capital paulista, na tarde de hoje (25) para constatar a veracidade de denúncia anônima recebida pelo órgão informando sobre irregularidades no local.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não informou o teor da denúncia. “Ressalta-se que o órgão corregedor realiza, rotineiramente, operações da mesma natureza em diversas unidades da Polícia Militar”, disse a secretaria em nota.