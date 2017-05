Corregedoria da PM do Rio investiga suposta carona a traficantes da Cidade Alta

A Corregedoria Interna da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro abriu sindicância para investigar denúncia de que policiais militares transportaram traficantes no veículo blindado conhecido como "caveirão" na disputa entre traficantes pelo controle do tráfico de drogas na Cidade Alta, na terça-feira, 2.

Um áudio divulgado nas redes sociais mostra o diálogo que seria dos traficantes pegando "carona" com os policiais. Um deles orienta o motorista a parar "depois da Lafayette". Seria referência à Escola Municipal Ministro Lafayette de Andrade, que fica na comunidade. Em outro momento, a ordem é para parar "na entrada da Ponto Chique". Também há a Rua Ponto Chique na Cidade Alta.

Na gravação, é possível ouvir intensa troca de tiros, com os projéteis ricocheteando na lataria, e o resgate de um homem ferido. "Não é pra arrastar o cara, não. É pra carregar no colo." De acordo com a denúncia anônima divulgada nas redes sociais, a carona teria custado R$ 1 milhão.

Na quinta-feira, 5, o boletim interno na PM publicou a transferência de nove sargentos do 16° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Olaria, na zona norte do Rio. Eles foram realocados em nove unidades diferentes. A PM não informou se a transferência dos policiais tem a ver com o caso.

