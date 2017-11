Correção: Mulher é presa com quase 1 kg de cocaína na genitália em SP

A notícia publicada anteriormente continha uma incorreção no primeiro parágrafo. A quantidade apreendida de cocaína foi de 986 gramas (ou 0,986 kg), não 0,986 gramas, como informado inicialmente. Segue texto corrigido.

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária a um ônibus que trafegava pela Rodovia Raposo Tavares no sábado, 25. Uma delas escondia 986 gramas de cocaína em sua genitália.

Segundo a polícia, policiais militares pararam um coletivo que realizava o itinerário entre Ponta Porá, em Mato Grosso do Sul, e a capital paulista. Durante a fiscalização, as duas suspeitas apresentaram nervosismo e deram informações desencontradas sobre a viagem.

Quando as duas desceram do ônibus, os policiais perceberam que uma delas andava com dificuldade e que tentava se desvincular de um invólucro que carregava nas partes íntimas. Ainda de acordo com a polícia, foi solicitada a presença de uma policial, que revistou a suspeita e encontrou mais dois pacotes que continham cocaína.

A mulher afirmou aos policiais que foi contratada pela parceira de viagem para transportar a droga da cidade sul-mato-grossense até Martinópolis, no interior de São Paulo, e que receberia R$ 800 pelo serviço.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Presidente Epitácio, onde permanece à disposição da Justiça.