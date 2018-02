Ministro alemão critica slogan de Trump e pede cooperação UE-EUA

O ministro afirmou a líderes globais e autoridades de defesa que, com os Estados Unidos não mais como a única superpotência, faz sentido contar com parceiros tradicionais na Europa, que compartilham de valores similares - Foto: The Apricity

No segundo e no quinto parágrafos da nota divulgada anteriormente, o ministro das relações exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, foi citado equivocadamente como chanceler alemão. Segue a nota corrigida.

O ministro das relações exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, criticou o slogan "America First" do presidente norte-americano, Donald Trump, durante a Conferência de Segurança de Munich, e afirmou que laços estreitos entre Estados Unidos e União Europeia são do interesse não apenas da Europa, mas de Washington também.

O ministro afirmou a líderes globais e autoridades de defesa que, com os Estados Unidos não mais como a única superpotência, faz sentido contar com parceiros tradicionais na Europa, que compartilham de valores similares.

Ao mesmo tempo, declarou Gabriel, está claro que as nações europeias também precisam dos Estados Unidos se quiserem "modelar o futuro e não apenas superar". "Nossa força na Europa não é suficiente para isso. Nem a UE e nem os EUA podem seguir sozinhos. Devemos contar com nossos amigos e parceiros", declarou.

A Europa ainda precisa trabalhar melhor em conjunto, apontou Gabriel, reforçando que a UE precisa de ferramentas e estratégia comum para afirmar seus interesses em escala global. O ministro pediu maior cooperação internacional e afirmou que este não é o momento para "perseguir interesses nacionais individuais".

Para Sigmar Gabriel, os Estados Unidos estão seguindo na direção oposta, se aproximando de abordagens adotadas por potências como China e Rússia, que estariam "constantemente tentando testar ou minar" a União Europeia.